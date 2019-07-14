Bakanlık açıkladı: S-400 malzemelerini taşıyan beşinci uçak indi

Milli Savunma Bakanlığı, "Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan satın alınan ve geçtiğimiz Cuma günü teslimatına başlanan S-400'lerin sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı.

ALTINCI VE YEDİNCİ UÇAK DA BUGÜN İNECEK

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı."

İLK TESLİMAT

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatının gerçekleştiğini 12 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.