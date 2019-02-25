Son Dakika! Bakan Varank: Antarktika'da Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk
Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından da bilim üssünün fotoğraflarını paylaştı. Varank, "Antarktika'da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk." dedi.
İşte Türkiye'nin Antarktika'da kurduğu bilim üssünden görüntüler;