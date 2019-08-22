Son dakika! Bakan Pakdemirli'den THK'ya yanıt: Bu iş çocuk oyuncağı değil, onlara 1 lira borcum yok

22.08.2019 10:14

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'nın yangın söndürme uçakları konusunda ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Benim personelim bu uçağa binmek istemiyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. THK'ya 1 lira borcum yok, verdikleri sertifikalara güvenmiyorum" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"THK'YA 1 LİRA BORCUM YOK"

"Arkadaşlarımız hayatlarını riske ederek bu işleri yayıyorlar. Yangın pilotları levyeyi tutmaktan elleri su topluyor. Hayatını yangınlarda kaybedenler var. Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla, benim THK'ya bir lira borcum yok. Biz ihaleyle bu tarz servisleri veren bir kurumuz, biz devletiz. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor. 'Ben bu uçağa binmem' diyorlar, 'Beni memuriyetten atın ama ben bu uçağa inmem' diyor. Konu bitmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"EN BÜYÜK FİLO NEYMİŞ AÇIKLASINLAR"

"Çok yakın zamanda çekilmiş fotoğrafını koydum. En büyük filo neymiş? Hani neredeymiş o uçak?El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3'ünün motoru yok motoru yok. Vizontele'de bir sahne var ya 'Baba motor yok' diyor. Aynen öyle… Bu uçaklar artık emniyetli değil... En büyük filo neymiş bir açıklasınlar bakalım."

"THK SİYASETİN OYUNCAĞI OLMUŞ"

"Hükümete siyasi bir saldırı var. Türk Hava Kurumu'unun uçuşa elverişlilik sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. En büyük filo meselesine gelince iki tane uçabilen uçak var. 24 helikopter sayımızı 30'a çıkardık. Uçak 3,5 misli daha pahalı... Yani iş tabii ki ne gerekiyorsa yapılır. Bugünkü şartlarda işimize yaramayan bir filo var. Israr etmek anlamsız. Bu finansal koşullardan hükümetimiz sorumlu değil. Almaz zorunda mıyız? Almak zorunda değiliz. Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor. Bırakın işimizi yapalım. Bu teknik bir konu. Yangınla mücadele tamamen teknik bir iştir. İzmir'deki yangının piknikçi yangını olduğunu düşünüyorum."

THK YETKİLİSİ: 'GELİN' DESİNLER GİDERİZ

Sözcü'ye konuşan bir THK yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

"Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz.

"PARA İSTEMİYORUZ"

Karabağlar'daki yangın başladığında Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan uçağımızın park yerinden alevler gözüküyordu. Biz müdahale edemedik, içimiz yandı. Bu uçaklar bu milletin katkılarıyla, bağışladığı kurban derileriyle alındı. Yanan bizim ormanımız, uçaklar da bizim milli servetimiz. Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, 'Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız. Uçaklardan 4'ü 1980 model, diğerleri 1970 model. Havacılıkta eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır.

"DÜNYA, BU UÇAKLARI KULLANIYOR"

Bizim yangın söndürme uçaklarımız Kanada yapımı CL-215 modeli. Bütün dünya bu yangın söndürme uçaklarını kullanıyor. Tüm dünyada 124 adet var ve büyük bölümü de 1970-80'lerde üretilen ancak bakımları eksiksiz yapıldığı için faal olarak kullanılan uçaklar. Bir problemi olsa Sivil Havacılık onay vermez. Biz bu uçaklarımızı yakında Teknofest fuarlarına götüreceğiz. Bozuk olan uçakla festivale katılır mıyız?