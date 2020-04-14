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SALDA GÖLÜ, Salda, Ekonomi, Güncel

Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü proje alanına 7/24 çalışan kamera sistemi kuracağız. Vatandaşlarımız, projemizi internetten takip edebilecek" dedi.

14.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:04
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak

Salda Gölü alanında yürütülen inşaat faaliyetlerine ilişkin TOKİ'nin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların görevden uzaklaştırdığını açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da proje hakkında sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu. Proje alanında en küçük hoyratlığa dahi müsaade edilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler" dedi.

Bakan Kurum Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda'yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz.

"GÖRÜNTÜLER KORUMA EKSENLİ PROJEMİZİ YANSITMAMAKTADIR"

Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir.

"BİR GRAM ÇİMENTO BİR GRAM ASFALT DÖKÜLMEYECEK"

İlk etapta; Salda'da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık. Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak.

"7/24 ÇALIŞAN KAMERA SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."

NE OLMUŞTU?

Salda Gölü proje alanına yüklenici firma makineli araçlarla girmişti. Sosyal medyada binlerce kişi doğal alana zarar verildiği gerekçesi ile duruma tepki göstermişti. Tepkiler sonrası bir açıklama yapan TOKİ, konu hakkında soruşturma açıldığını belirtmiş ve sorumluların görevden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler;

Son Dakika: Bakan Kurum: Salda Gölü alanına kuracağımız kamera ile vatandaşlarımız 7/24 projeyi takip edebilecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Salda GÃ¶lÃ¼ alanÄ±na kuracaÄŸÄ±mÄ±z kamera ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 7/24 projeyi takip edebilecek
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak

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