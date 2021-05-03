Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi: Haziran sonunda temelini atacağız
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Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi: Haziran sonunda temelini atacağız

Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi: Haziran sonunda temelini atacağız
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefet ile iktidar arasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Haziran ayının sonunda temelini atacağız" dedi.

Uzun süredir muhalefet ile iktidar arasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul için önemli adımlar atılmaya başlandı. Dev proje için tarih veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak." dedi.

DEPREM İDDİASINA CEVAP VERDİ

'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir riskin bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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