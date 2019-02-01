Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Alınan tedbirlerle ekonomide güçlenme devam edecek. Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi dahi söz konusu değil" denildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ALGI OPERASYONU OLDUĞU ÇOK AÇIKTIR"

"Türkiye ekonomisi ile ilgili "kriz" beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'ninne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunungündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

"BU HASTALIKLI RUH HALİ TEHLİKELİ BİR BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamayadevam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

"EKONOMİDEKİ GÜÇLENME DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir"