: Son dakika: Bakan Albayrak: Enflasyonda, kurda ve faizlerde bir iyileşme başarısı sağladık

20.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

"Enflasyon, kur ve faizlerde ihtimal verilmeyecek bir iyileşmeyi kısa sürede sağladık" diyen Albayrak, kriz sevdalılarının hüsrana uğratıldığını belirterek, "Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını kısa sürede sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.

"TİCARİ KREDİ FAİZLERİNİ TEK HANEYE İNDİRİYORUZ"

Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle 2019'u kapatacağız. Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Toplumu, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar. Ticari kredi faizlerini yüzde 9 ile tek haneye indiriyoruz.

"EKONOMİDEKİ İYİLEŞME TOPLUMUN TÜM KESİMİNE YANSIYACAK"

İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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