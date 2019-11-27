Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı

27.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştiriyor. Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4,9 olacağını söyleyen Albayrak, "2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi. Bankacılık sektörünün riskleri rahatlıkla yönetilebilecek seviyede. Ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti. Finansal saldırılara zamanında yapılan müdahalenin ardından finansal piyasalar normalleşti. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerindeki iyileşme toparlanma sürecini desteklemektedir.

"İŞSİZLİĞİN 2019'DA YÜZDE 12,9 OLMASI TAHMİN EDİLİYOR"

Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

"E-FATURA İLE 2,5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANDI"

25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlanmıştır. Kurda istikrar sağladık. İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi, firmaların imkanına sunuldu.

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