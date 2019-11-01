Son dakika! Bakan Albayrak: Ekim'de İVME Finansman Paketi kapsamında 24,5 milyar TL kredi sağladık

01.11.2019 15:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Albayrak Ekim'de İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre sağlanan kredi miktarının 24,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

"YÜZDE 106 ARTTI"

Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız."

Albayrak'ın yaptığı paylaşım şöyle: