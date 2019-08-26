Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi

26.08.2019 16:19

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine ise 11 kuruş zam geldi. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11, benzinde 16 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,31 LİRA OLACAK

Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,76 LİRAYA YÜKSELECEK

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

FİYATLAR KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.