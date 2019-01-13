Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının 25 Ocak'ta, SSK gelir aylığı almakta olanların 17 ila 26 Ocak arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı alanların 25 ila 28 arasında ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞINDAKİ FARK TUTARI 25 OCAK'TA ÖDENECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini söyledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'iarasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşanfark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" denildi.

Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

*(SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında,

*(Bağ-Kur)gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.