Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti
Süper Ligde Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Kötü gidişata bu maçta da son veremeyen Kasımpaşa, üst üste 6. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Papis Cisse (2) ve Josef Sural kaydetti. Kasımpaşa'da Popov, 44. dakikada kırmızı kart gördü.
KASIMPAŞA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK
Bu sonuçla Kasımpaşa üst üste 6. yenilgisini yaşadı. 31 puana yükselen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, önümüzdeki hafta Akhisarspor ile karşılaşacak. 29 puanda kalan Kasımpaşa ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR (1)
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göztepeden kovulan kemal özdeş tekrar eski takımı paşaya gelir mustafa denizli tekrar futbol yorumculuğuna başlar Türk futbolunun neden ileri gidemediğinin tipik örneği kısır döngüCevap Yaz 4 Yayından Kaldır