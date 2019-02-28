Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan yeşil-siyahlı ekip, yarı finale yükseldi ve Ümraniyespor'un rakibi oldu.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Akhisarspor'un gollerini Helder Barbosa ve Josue kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü Fode Koita'dan geldi. Öte yandan maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR kararı sonrası Akhisarsporlu Elvis Manu'ya kırmızı kart gördü.

İşte Ziraat Türkiye Kupasında yarı final eşleşmeleri:

Ümraniyespor - Akhisarspor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor