Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut kredisinde faiz oranını yüzde yüzde 1,49'a çekti. 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde yüzde 1,49'luk özel faiz oranıyla Akbank, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti.

"BU ADIMI ATMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Müşterilere hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunduklarını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,49'a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya devam edeceğiz."