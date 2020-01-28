: Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

28.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:43

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Ocak tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

DÜNDE İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzin ve motorine dünde bir indirim gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olan fiyat değişikliğinde benzine 23 kuruş, motorine ise 21 kuruş indirim yapılmıştı.

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