Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.
"PROGRAM DAHA SONRA AÇIKLANACAK"
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." denildi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.
Haber Videosu: Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
-
Yine aluruk yine alurukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
kural hatasını açıklasanıza. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ZABAA KADAR FB ALI MAÇICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Hakemler Afyon Belediyenin elindeki maçı alıp fb ye verdiler tbf tekrar ettirse ne olacak zaten Afyon 10 maçta 1 kere zor yenerdi o şansı da hakemler çaldı ellerinden6 2 Yayından Kaldır