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Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.

05.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:48
Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

"PROGRAM DAHA SONRA AÇIKLANACAK"

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." denildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.


Haber Videosu

: Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
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