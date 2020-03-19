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Abdurrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi, Galatasaray, Spor

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı

Son dakika: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedbiren koronavirüs testi için karantina altına alındı. Ancak korkulan olmadı, Albayrak'ın yapılan testi negatif çıktı.

19.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:07
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda Galatasaray'da bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa'da tedbiren koronavirüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı

Haberin Videosu:

Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı

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Haber Yorumları (2)
PAŞA: yılların algıcısıyım böyle algı görmedim. tamam ya bu şekilde gündeme gelmene gerek yok tabiki de ligler iptal edilmeli. on dakika önce karantinaya alındı diye medyaya düşür on dakika sonra test sonucu negatif çıktı dedirt. vay be algıya bak. tamda toplantı yapıldığı saatlere denk getir.
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VEZIR: BENDE ONU MERAK EDIYODUM. . .
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