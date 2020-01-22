Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır
Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçında taraftarın kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili, "Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal. Biz aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır." dedi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek elendi. Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta 2-1 öne geçse de rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamadı ve kupaya veda etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat yapmaya başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.
"KENDİMİZİ TEST ETMEMİZ GEREKEN BİR DURUM VAR"
Maçın ardından A Spor'a konuşan Abdullah Avcı, "Hepimiz adına üzücü bir durum. Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçiyorsun, 4 dakika sonra gol yiyorsun. Rakibi tebrik ederim. Bizim kendimizi, oyuncu grubu da dahil, tekrar test etmemiz gereken bir durum var. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal. Biz aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır." dedi.
Haber Videosu: Abdullah Avcı, 'İstifa' tezahüratlarına yanıt verdi!
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Sezon başında bjk ilk 5 giremez demistim gidişat o yönde,avciya gelince derdin ne idi de bjk geldin takiminla sampiyonlar yigi oynamak varken gelisi cok gereksiz ve zamansizdi,besiltas taraftari hocaya takılacaginiza biraz oyuncularinizi gözden gecirin alismissin baskan hoca indirmeye ,ne olmus yani gecen sezon fener bu senede siz futbolun kaidesi bu takiminizin hocanizin arkasinda duramadiniz ,sanmayinki sergen gelince düzelecek ,ki gelirse tabiCevap Yaz Yayından Kaldır
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GÖZÜNÜZ KÖR Hoca sağbek solbek libero kaleci istedi bırak transferi daha futbolcunun maaşını ödemiyor Apo yu kolay harcadınız haCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geçen yıl başakşehirin başındayken ERZURUMdaki yaptığın pislikleri unutmadık. İlahi adalet ÇİFTBAŞLI kartal cezanı kesti. Ömrün boyunca unutamayacaksın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun dadaslara bu işi biliyorlar hem icerde hem de disarda kartalin kanatlarini kirdilar her şey guzel olacak öyle ya ava giderken avlandilarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Avcida Bir suc yok onu oraya getiren kim Ona Bakmak lazim Adam onu oraya getirdi gendiside cekdi gitdi Bj tasin Bu Hale gelmesinden Bir kisi sorumlu O Da Fikret orman.Baskasinin hic bir sucu yok Her insan kapasitesine gore hareket eder olmayan Bir kapasiteyi kimsekimseden Bekleyemez Fikret orman Parayi buldu Dort senede iki tane Otel yapdirdi Ikiside Bes yildizli...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Devam Abdullah kim tutar seni, zaten senden ve 8taştan bir cacık olmazCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Beşiktaşlı olunmaz Beşiktaşlı olunur Beşiktaşlı olmayanlar,,,,,,,,,,,3 2 Yayından Kaldır
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Kapiş1 1 Yayından Kaldır
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DEVAMMMMMMMMMMMMM HOCAMMMMMMMMMMMCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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AA bırakkkkkk yeter ulan bıktıkkkkkkCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır