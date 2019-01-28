Son Dakika! ABD, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Juan Guaido'ya verdi. Öte yandan ABD'den bir hamle daha geldi ve Trump yönetimi, Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD YAPTIRIM KARARINI AÇIKLADI

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti.

PDVSA İLE BAĞLANTILI TÜM VARLIKLAR YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.