A Milli Takım'ın 4 Maçlık Aday Kadrosu Açıklandı
A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş, Alanyaspor'da gösterdiği performans sonrasında Ozan Tufan'ı kadroya dahil etti.
A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan gösterdiği performans sonrasında A Millli Takım'a seçildi.
A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı.
İşte kadro:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner,
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.
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yine mi izlanda var grupta yeter ya bu da mı tesadüfCevap Yaz Yayından Kaldır
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Necip nerde hocaa necip mutlaka ilk 11 de olmalı milli takımda da 300. cü maçına çıkartman lazım sonra özür dilemek zorunda kalma yani!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyenin Modrici, Abdülkadir Parmak kadroda yoksa ozaman senol ile futbol konusulmaz. istanbul bozmus kendisiniCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ulan adam beşiktaşta kadroya giremiyo bu milli takıma alıyo. . ne kaypak adam oldun şenolCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır