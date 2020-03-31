Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

"62 KAMU KURUM VE KURULUŞUNA 6.219 ATAMA YETKİSİ VERİLDİ"

Bakanlık açıklamasında, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.

Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.