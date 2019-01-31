BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade nisan sonuna kadar devam edecek" dedi.

31 OCAK'A KADAR UYGULANACAKTI

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacaktı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben

KREDİLERDE TAKSİT SÜRESİ 6 AYDAN 12 AYA ÇIKARILMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.