3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade nisan sonuna kadar devam edecek" dedi.
31 OCAK'A KADAR UYGULANACAKTI
Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacaktı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
KREDİLERDE TAKSİT SÜRESİ 6 AYDAN 12 AYA ÇIKARILMIŞTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.