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Söke Ovası'nda bu yıl pamuk ekimi yüz bin dekar azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Söke Ovası'nda bu yıl pamuk ekimi yüz bin dekar azaldı

Pamuk üretiminde hasat sezonu başladı.

Pamuk üretiminde hasat sezonu başladı. Hasat sezonu ile birlikte üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, bu yıl Söke Ovası'nda pamuk ekim alanının 370 bin dekardan, 270 bin dekara düştüğünü söyledi.

Başkan Sağel yaptığı açıklamada; "Pamuk üreticilerimiz vermiş olduğu emeğinin karşılığını önümüzdeki günlerde görmeye başlayacak. Bu yıl Söke Ovası'nda pamuk ekim alanları 370 bin dekarlardan 270 bin dekara düştü. Ayrıca bu sezon yaşanan kuraklıktan dolayı ve üreticilerimize iki su verilmesine rağmen verimlerde çok büyük düşüklük yaşanmayacağını öngörüyorum. Fakat suyun yeterli olmamasından dolayı üreticilerimiz alternatif ürünlere yönelme ihtiyacı duydular. Ağırlıklı olarak bu sezon Buğday arkası, ayçiçeği ekimi yapıldı" dedi.

"Pamukta destekleme enflasyon oranında artmalı"

Pamukta üretimin devam edebilmesi için desteklemelerin önemine değinen Sağel, "Bölgemizin en önemli ürünü olan pamuk üretiminin hız kesmeden devam etmesi için pamukta prim desteğinin enflasyon oranında arttırılarak üreticimizin teşvik edilmesi herkesin yararına olacaktır. Doğanın beyaz altınının hasat döneminde Söke'mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hasat zamanında çalışan üreticimize ve çırçırcı üyelerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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