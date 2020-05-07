Söke Ovası'nda biçme ve çapalama ücretleri belli oldu

Söke Ovası'nda, 2020 hasat sezonunda uygulanacak olan buğday, ayçiçeği, mısır biçme ve çapalama ücretleri belli oldu.

Söke Ovası'nda, 2020 hasat sezonunda uygulanacak olan buğday, ayçiçeği, mısır biçme ve çapalama ücretleri belli oldu.

Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada pamuk çapası dayı başı ücreti dahil olmak üzere 90 TL olarak belirlenirken; işçilerin tarlada çalışma süresi de 7 saat 15 dakika olarak belirlendiği ifade edildi.

Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada buğday, mısır ve ayçiçeği biçim ücretleri de açıklandı. Söke Ovasında bu sezon buğday biçimi dönüm başı 35 TL, mısır biçimi 36 TL ve ayçiçeği biçimi 32 TL olarak belirlenirken; saman paketleme her balya 26 Kg olmak şartıyla 2 TL 50 kuruş olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA