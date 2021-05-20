Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel: "Buğday fiyatları sevindirdi"

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, geçtiğimiz günlerde açıklanan buğday fiyatlarının üreticiyi de, borsa olarak kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, geçtiğimiz günlerde açıklanan buğday fiyatlarının üreticiyi de, borsa olarak kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Tonu 2 bin 250 TL olarak açıklanan buğday fiyatının beklentileri karşıladığını belirten Ahmet Nejat Sağel, Söke Ovası'nda yaklaşık 65 bin dekar ile 70 bin dekar arasında buğday ekiminin yapıldığını duyurdu. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, "Önümüzdeki yıl en az 100 bin dekarın üzerinde bir buğday üretimi olacağını tahmin ediyoruz. Açıklanan fiyatlar üretici ve bizleri memnun etti. İyi bir verim alırsak önümüzdeki yıl çok daha fazla alanda buğday ekimi gerçekleşmiş olur" dedi.

Bu sene Söke Ovasında buğday eken üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alacağı bir sezon olacağını düşündüklerini dile getiren Sağel, "Açıklanan buğday fiyatlarındaki artış üreticilerimizi ve bizleri sevindirmiştir. Bu sene Söke ovasında buğday ekim oranındaki yükseliş ile birlikte üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alacağı bir sezon olacağını düşünüyor, çiftçilerimize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı