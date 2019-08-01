Slovenler Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi
Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor mücadelesini anlatan spiker Levent Özçelik, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılması sonrası, "Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi TRT Spor'dan takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
"TARAFTARLARIMIZIN SERZENİŞLERİNİ DUYDUM"
Karşılaşmayı anlatan spiker Levent Özçelik de yayın sırasında, "Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor'un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.
YORUMLAR (19)
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Bizim millet buna takıyorsa gerçekten mallık var bizdeCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Aslanlar gibi tur atladık vatan hainleri sevinemez ve kötü oldukları için saçmalarlar milliyetçi olamazlarCevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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Ben ülkemin bütün insanlarını seviyorum,slovenler pislik yaptılar ama bir işe yaramadıCevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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Deplasmandaki maci o ülkenin yayin kurulusunun servis ettigini ve isimleri de yayinci kurlusun degil Uefa ya göre belirlendigini bilmiyorsa bu insanlar zaten maldir. Interneti biraz da bilgi almak icin kullanin. Kendimizi kücük düsürmekte üstümüze yok.Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Kaka diye bir futbolcu vardı.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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adamlar mal kelimesinin anlamını ne bilsinCevap Yaz 43 3 Yayından Kaldır
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Böyle önemsiz bir şeye komplex yapmaya gerek yok . MLT yazsa ne olur , MAL yazsa ne olur ?Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır
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Evet, mal gibi kazandılar işte. Mallıkta iş varmış be.2 11 Yayından Kaldır
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Bu Malatyalılari hiç sevmiyorumCevap Yaz 5 21 Yayından Kaldır
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Sen sevmezsen olmaz herhalde Malatya lılar sizi çok seviyor sanki10 Yayından Kaldır
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