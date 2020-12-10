Slovan Liberec - Kızılyıldız Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Slovan Liberec - Kızılyıldız Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:51
Slovan Liberec - Kızılyıldız Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Slovan Liberec - Kızılyıldız Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Slovan Liberec - Kızılyıldız maçıdır. Peki Slovan Liberec - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SLOVAN LİBEREC - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Slovan Liberec - Kızılyıldız maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

SLOVAN LİBEREC - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Slovan Liberec - Kızılyıldız maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

SLOVAN LİBEREC - KIZILYILDIZ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nisa Stadyumu, Liberec'da oynanacak.

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