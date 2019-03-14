Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında forvet oyuncusu Slimani yer alıyor. Sarı lacivertli ekipten yıllık 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan futbolcu bu sezon ligde sadece 1 gol atarken yaptığı paylaşımlarla tepki topluyor.
Sarı-Lacivertliler'in tarihinde hiç alışık olmadığı bir sezonu yaşadığı dönemde takımına katkı sağlayamayan Slimani, İstanbul'da gününü gün ediyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı tüm eğlenceleri ve gezileri paylaşmaktan çekinmiyor. Hikayeler ve gönderiler de yoruma kapalı… Sezon başında Leicester'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon, oyuncuya da 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeyen F.Bahçe, tam 37 milyon TL'lik kayıp yaşadı.
KATKI VERMEYEREK İZ BIRAKTI
Akşam'ın haberine göre; sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Slimani, vatandaşı Benzia ile de sıkça vakit geçiriyor. Kiralandığı dönemde değeri 18 milyon euro seviyesindeki forvet, şimdilerde 10 milyon euronun altında. Yanal da oyuncusunu tekrar kazanmak için uğraş vermiş ama pes etmişti. 3 ay sonra ayrılacak Slimani, kaçırdığı goller, tarzı ve katkı vermeyişiyle akıllarda kalacak.
PAYLAŞIMLARI TARAFTARI KIZDIRIYOR
Haftalardır A takımla antrenmanlara çıkmayan Slimani, gününü gün ediyor. Yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan tecrübeli futbolcunun, sosyal medyada gittiği mekanların fotoğraflarını paylaşması sarı-lacivertli taraftarları iyice kızdırdı.
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Fakirler icin yasasin cehennem Saka saka 70 huri arti meyvaCevap Yaz 2 Yayından KaldırCENDERE: Sana, mal oldugunu söyleyen oldumu daha önce4 Yayından Kaldır
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Sadece slimanimi bunun gibi yüzlerce hoca ve futbolcular var ama hesap verecek birtane yönetici yok Biz taraftar olarak başarıya bakarız onunla piskolojik olarak rahatlarızCevap Yaz Yayından Kaldır
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2 kaleci defansa 6 tane süper geriden topu oyuna sokan adam gibi adam alın daha evelden sakatlık geçirmemiş olması çok çok önemliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olsun biz yenseniz de yenilsenizde destekleriz biz Maliz yaCevap Yaz Yayından Kaldır