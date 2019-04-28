Slimani İçin Transfer Görüşmeleri Başladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den büyük umutlarla renklerine bağladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Cezayirli golcüyle ilgili olarak bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

SPORTING LIZBON KİRALAMAK İSTİYOR

O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre; Sporting Lizbon yönetimi, oyuncuyu önümüzdeki yaz kadrosuna katmak için Leicester ile görüşmelere başladı. Haberde Portekiz kulübünün eski oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade edildi.

EN VERİMLİ ZAMANINI ORADA GEÇİRDİ

30 yaşındaki santrfor, 3 sezon boyunca top koşturduğu Sporting'de 112 resmi maçta 57 gol kaydederek kariyerinin en güzel günlerini geçirmişti. 2016 yazında 30,5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Leicester'ın yolunu tutan golcü oyuncu, burada beklentileri karşılayamamış ve önce Newcastle United'a, ardından da Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.