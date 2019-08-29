Slavia Prag yöneticisinin düştükleri gruba verdiği tepki izleyenleri güldürdü!

29.08.2019 20:20

Galatasaray, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge'ün olduğu A Grubu'nda yer alıyor. Kura çekiminin en güzel anlarından birisi de Slavia Prag'ın grubunun belli olduğu anlardı.

İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Cech'in çektiği kura sonrasında Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter'in yer aldığı F Grubu'na düşen Slavi Prag oldukça zorlu bir kura çekmiş oldu. Slavia Prag yöneticinin gruplarının belli olduğu anda verdiği tepki ise izleyenleri gülümsetti.