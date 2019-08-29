Slavia Prag yöneticisinin düştükleri gruba verdiği tepki izleyenleri güldürdü!

Peter Cech ve Sneijder'in çektiği Şampiyonlar Ligi kuraları sonrasında Devler Ligi'nde gruplar belli oldu. F Grubu'na düşen Slavia Prag, Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter ile aynı gruba düştü. Çek ekibinin grubunun belli olduğu anlar ise izleyenleri güldürdü.

29.08.2019 20:20

Galatasaray, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge'ün olduğu A Grubu'nda yer alıyor. Kura çekiminin en güzel anlarından birisi de Slavia Prag'ın grubunun belli olduğu anlardı.

İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Cech'in çektiği kura sonrasında Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter'in yer aldığı F Grubu'na düşen Slavi Prag oldukça zorlu bir kura çekmiş oldu. Slavia Prag yöneticinin gruplarının belli olduğu anda verdiği tepki ise izleyenleri gülümsetti.

Slavia Prag yöneticisinin düştükleri gruba verdiği tepki izleyenleri güldürdü!
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YORUMLAR (2)

  • KEYİFLİ BİR AN:
    bence o gruptaki takımlarla maç edecek olmanın tadını çıkarsınlar deneyim kazanmaya baksınlar :)
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  • TURK EVLADI:
    ahah ayvayı yedık gulusu gırdı acılmaz cuzdanlar hesabı yani anladınız sız onu :D
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