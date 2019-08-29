Slavia Prag yöneticisinin düştükleri gruba verdiği tepki izleyenleri güldürdü!
Peter Cech ve Sneijder'in çektiği Şampiyonlar Ligi kuraları sonrasında Devler Ligi'nde gruplar belli oldu. F Grubu'na düşen Slavia Prag, Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter ile aynı gruba düştü. Çek ekibinin grubunun belli olduğu anlar ise izleyenleri güldürdü.
Galatasaray, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge'ün olduğu A Grubu'nda yer alıyor. Kura çekiminin en güzel anlarından birisi de Slavia Prag'ın grubunun belli olduğu anlardı.
İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ
Cech'in çektiği kura sonrasında Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter'in yer aldığı F Grubu'na düşen Slavi Prag oldukça zorlu bir kura çekmiş oldu. Slavia Prag yöneticinin gruplarının belli olduğu anda verdiği tepki ise izleyenleri gülümsetti.