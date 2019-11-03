Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçti!

03.11.2019 16:03

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor ile Sivasspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadeleyi Sivasspor 2-0 kazandı. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Hakan Arslan ve Arouna Kone kaydetti. Böylelikle Sivasspor 9 maç sonra deplasmanda 3 puan sevinci yaşadı.

DENİZLİ HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Sivasspor puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 10 hafta sonunda 11 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Öte yandan son 8 maçta sadece 1 galibiyet alan DEnizlispor'da taraftarlar maç sırasında yönetimi istifaya davet etti.