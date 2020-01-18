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Sıtma olan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu

Tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma kapan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu. Yıldız oyuncu, kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek.

18.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:57
Sıtma olan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan , Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan Onyekuru'nun, bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."

GALATASARAY, DENİZLİ MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


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: Sıtma olan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu
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