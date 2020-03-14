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Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Amsterdam, Spor

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da koronavirüs tespit edildi

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

14.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:06
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da koronavirüs tespit edildi

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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