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Aleksandar Prijovic, Sırbistan Karadağ, Sabah, Spor

Sırbistan’da bir futbolcu tutuklandı

Sırbistan hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara göre insanlar sabah beş ile akşam beş arasında dışarıda olabiliyorlar.

05.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:04
Sırbistan’da bir futbolcu tutuklandı

Sırbistan hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara göre insanlar sabah beş ile akşam beş arasında dışarıda olabiliyorlar. Fakat Aleksandar Prijovic ve arkadaşları, bu kuralı ihlal ettiler.

Sırbistan’da bir karakolda amir olan Vladimir Rebic, RTS’nin yayınına katıldı ve konu hakkında şunları söyledi: “Aleksander ve birkaç arkadaşı, kaldıkları otelde yasaklanan saatte dışarı çıktılar. Ardından otele dönüp gece saatlerine kadar lobide içki içtiler. Yemek yediler. Burada hem otelin hem de onların suçu var. Aleksander’ı ve arkadaşlarını tutukladık.”

Sırbistan’da şu ana dek 1,476 kişiye korona virüs tanısı konulduğu ve 39 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği biliniyor.

Geçtiğimiz yılın kış transfer döneminde PAOK’tan Al-Ittihad Cidde’ye transfer olan Prijovic, 2014 yazında Boluspor’a transfer olmuş ve bir yıl boyunca orada forma giymişti. Ardından 1,5 milyon Euro karşılığında PAOK’a transfer olmuştu. Yunanistan ekibiyle sergilediği performansın ardından ise altı milyon Euro karşılığında Cidde’ye gitmişti.


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