Sıra Dışı Tasarımcı Karmen Aksu

Karmen Aksu Fashion'ın kreatif tasarımcısı ve sahibi Karmen Aksu, "28 senedir bu sektörün içerisindeyiz. 18 senedir de profesyonel tasarımlar yapıyoruz. 2014 yılında özgün tasarımlar ile kendi markamızı kurduk. 4 senedir faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşteriyi en iyi şekilde nasıl giydirebiliriz, elbiseyi en iyi nasıl taşıyabilir bunun incelemesini yapıyoruz ve ona göre tasarımlarımızı ortaya çıkarıyoruz." dedi.

"TASARIM ŞART, TAKLİT OLMAMALI"

Karmen Aksu, "Bizim sektörde firmalar kesinlikle tasarımcı çalıştırmak zorunda. Doğru işlerin ortaya çıkabilmesi için bu şart. Bazen bizim tasarımlarımız arasından alıp ufak bir değişiklik yapıp bizim diye tanıtıyorlar. Bu tarz yanlış yaklaşımlardan firmalar mutlaka uzak durmalı. Hizmet sektörüne girdiyseniz tamamen kendinizi buna adamak zorundasınız. Tasarımcınız olmalı, taklitten uzak durmalısınız. Müşteri odaklı hizmet şart." şeklinde konuştu.

"HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK"

Aksu, "Biz burada 15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Genelde ekibimiz Avrupa'ya çalışıyor, Amerika'nın birçok noktasına ürünler gönderiyoruz. Türkiye'de de özel siparişlerle özel hizmetler veriyoruz. Bir tasarımı ortaya çıkarmak istenilen unsurlara göre değişebilir. Bu 5 gün de sürebilir 2 ayı da geçebilir. Bu müşterinin isteği ve tasarıma göre değişen unsurlardır. Gelecekte Paris Moda Haftası'nda bir defile yapmak istiyorum. Kreatif tasarımlarla yurt dışı pazarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.