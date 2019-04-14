Sinan Gümüş'ten Galatasaray Taraftarına: Hepsi Suriyeli

Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da derbi maç için Kadıköy'e giden futbolcuları Florya'dan uğurladı. Yaklaşık bin taraftar futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

"HEPSİ SURİYELİ YEMİN EDİYORUM"

Golcü oyuncu Diagne bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takım otobüsünde Diagne'nin yanında bulunan Sinan Gümüş ise Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum." dedi. Bu anlar kameralara yansırken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncu, sosyal medyada yerden yere vuruldu.