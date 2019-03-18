Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu. Sky Italia'da yer alan habere göre Sinan Gümüş, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşma sağladı.

PRANDELLİ'NİN YANINA GİDİYOR

Genoa'nın teknik direktörlüğünü bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli yapıyor. Sinan Gümüş bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.