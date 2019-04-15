Galatasaraylı Taraftarlara "Suriyeli" Diyen Sinan Gümüş Özür Diledi

Derbi öncesi takım otobüsünü yolcu eden Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" diyen Sinan, maç sonrasında özür diledi.

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA