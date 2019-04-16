Sinan Gümüş, Galatasaraylı Taraftarlardan Bir Kez Daha Özür Diledi

Instagram hesabında Galatasaray taraftar grubu ultrArslan'ın kendisine yönelik tepkilerini paylaşan Sinan Gümüş, "Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün ve hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan, üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

"HEPSİ SURİYELİ" DEMİŞTİ

Sinan Gümüş, takımın derbi maç için tesislerden ayrılışı sırasında uğurlamayı çeken Diagne'nin videosunda, taraftarlara "Suriyeli" benzetmesi yapmıştı.

Kaynak: AA