Sinan Gümüş, Galatasaraylı Taraftarlardan Bir Kez Daha Özür Diledi
Sinan Gümüş, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir kez daha özür diledi.
Instagram hesabında Galatasaray taraftar grubu ultrArslan'ın kendisine yönelik tepkilerini paylaşan Sinan Gümüş, "Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün ve hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan, üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim." ifadelerine yer verdi.
"HEPSİ SURİYELİ" DEMİŞTİ
Sinan Gümüş, takımın derbi maç için tesislerden ayrılışı sırasında uğurlamayı çeken Diagne'nin videosunda, taraftarlara "Suriyeli" benzetmesi yapmıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
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sen nerelisin sinan gümüş gümüş olsan ne yazar altın olsan ne yazar ! ekmek yediği kapıya ihanetlik eden sinan efendiCevap Yaz Yayından Kaldır
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inan ki o aşağıladığın suriyeliler senden daha adamdır ki o maçı izlemeye gelenlerin çoğu senin kazandığın parayı rüyalarında bile göremiyodurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fransız deseydi gurur mu duyacaktı taraftar. ne var demişseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Son pişmanlık neye yarar herşeyin bir bedeli var.buraya kadarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hemen maaşında düzenleme yapın , Asgari ücret ve Akbil verin başka da birşey vermeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır