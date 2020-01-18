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Sinan Gümüş, Antalyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile el sıkıştı.

18.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:44
Sinan Gümüş, Antalyaspor ile anlaştı

Antalyaspor, İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen 'ü kadrosuna kattı. Veysel Sarı için düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç , Sinan ve Genoa ile anlaştıklarını açıkladı.

"PODOLSKİ YARIN SONUÇLANIR"

Altay, "Forvet oyuncusu Sinan Gümüş ile Genoa kulübüyle anlaştık. Sinan, akşam saatlerine Antalya'ya gelecek. Yarın da sözleşme imzalayacağız. Podolski ile belirli noktaya geldik, ufak detaylar kaldı. Yarına kadar sonuçlanır. Orta saha transferimiz için görüşmeler sürüyor. 3-4 alternatifimiz var. Onu da en kısa zamanda çözeriz" diye konuştu.


Haber Videosu

: Sinan Gümüş, Antalyaspor ile anlaştı
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