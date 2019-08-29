Sinan Güler'in yeni takımı Darüşşafaka Tekfen oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile anlaştı.
A Milli Basketbol Takımı'nın ve Türk basketbolunun tecrübeli ismi Sinan Güler'in yeni takımı belli oldu.
3 YILLIK ANLAŞMA
beIN Sports'un haberine göre 35 yaşındaki yıldız isim, Darüşşafaka Tekfen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertlilerde geçiren deneyimli oyun kurucu, 5,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sinan Güler, Carroll College'den mezun olduktan sonra 2006-2007 sezonunda DAÇKA forması giymişti.