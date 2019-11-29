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Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti

Turkish Airlines Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

29.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:31
Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti

, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi 'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına , ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi.

53 VERİMLİLİK PUANI YAKALADI

Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı. Larkin'den önce bir maçta en çok skor üreten oyuncu unvanını eski Anadolu Efes oyuncusu Kaspars Kambala ile birlikte Carlton Myers ve Alphonso Ford paylaşıyordu.

Kaynak: DHA
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HABER YORUMLARI (2)

  • ZİYAA:
    Tebrikler Anadolu Efes. . . Larkin''i keyifle izliyorum, çok sevdiğim bir oyuncu, çok sempatik. . . iyi ki Anadolu Efes''e gelmiş. . . Keşke Türk Milli Basketbol takımımızda oynatabilsek. . . Şampiyon Anadolu Efes olacak. . .
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