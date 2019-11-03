Sinan Engin, "Yüzde 99.5" diyerek Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, "Henry Onyekuru ocak ayında Galatasaray formasını giyecek. Tarihe bakın, geldiği zaman söylersiniz. Gelme oranı yüzde 99.5'tur. Yarım opsiyon bırakıyorum." dedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaraylılara müjdeyi verdi. Engin, Monaco'da forma şansı bulamayan Henry Onyekuru'nun devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceğini belirtti.
"BABEL'İ KAÇ AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİK"
Engin, "Oran %99.5'tur, yarım opsiyon bırakıyorum, Henry Onyekuru ocak ayında Galatasaray formasını giyecek. Tarihe bakın, geldiği zaman söylersiniz. Babel'i kaç ay önce söylemiştik. Ligin ortasında anlaştı demiştik. Sakatlık, bir terslik olmazsa Onyekuru ile Galatasaray anlaşma sağladı." dedi.
Nijeryalı oyuncu geçen sezon 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.