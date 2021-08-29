Sinan Engin: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar

Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin, Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'a övgüler yağdırdı. Engin, "Bu kadro ligin üstünde. Ön taraf mükemmel oldu. Alex de fiziğini düzelttiği zaman Beşiktaş maçları farklı kazanır. Batshuayi'ye ligin en iyi forveti diyebiliriz. 20 golü geçer ama 30 tane de kaçırır. Öyle bonkör. Çok iyi futbolcu" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 yendiği karşılaşmayı Sinan Engin Beyaz TV'de yorumladı. Engin, Beşiktaş hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

İşte Engin'in yorumları:

"Önemli olan kazanmak, üç puandı. Tüm oyuncuların fizik olarak hazır olmadığı Beşiktaş gördük. Bir de ikinci yarıyı 10 kişi oynuyorsun. Geçen hafta 2 puan gitti, bir de burada puan kaybetseydi yazık olurdu. Bir de bu kadar pozisyon kaçırdıktan sonra çok yazık olurdu.

"50 POZİSYONA GİRER"

Batshuayi 20 golün üzerinde gol atar, 50 golün üzerinde pozisyonuna girer, 30 tane de kaçırır. Öyle çok bonkör arkadaş. Çok iyi futbolcu.

"KALİTE ORTADA"

Larin de iyi değil ama kalite ortada. Teixeira da hazır değil fizik olarak. Beşiktaş'ın yıldızları, klas dediğimiz oyuncuları yüzde 60-70'le oynuyor. Arka arkaya maç oynamak önemli. Beşiktaş takımı çok iyi takım, ligin üzerinde bir kadrosu var. Fiziği de düzelttiğim zaman bütün maçlarını farklı kazanır.

"YABANCI KURALI EL KOL BAĞLIYOR"

Bakıyorsun ilk yarı 5-6, ikinci yarı 3-4 tane kaçtı 6-7 bulursun. 6-2 falan biticek maçtı. Müthiş bir takım savunması var, müthiş savunma yapıyorlar. Yabancı kuralı elini kolunu bağlıyor. Bugün Atiba yedek kalıyor düşünebiliyor musunuz? Bütün takımlar için geçerli ama en çok Beşiktaş'ı zarara sokuyor diyebilirsiniz.

"SALİH'İN KIRMIZISI ACEMİCE"

Salih'in kırmızı kartı çok acemice, Jimmy Durmaz'ın yaptığı aynısı gibiydi. Salih'e gösteren Jimmy'e de göstermesi gerekiyordu. Ayaklarla tendonlara vurmayalım, elleri de açmayalım diye dikkat etmeleri lazım. Hakemler de insiyatiflerini kullanması lazım. İki oyuncuya da farklı kullandı. Çok önemli olgunlaşan atak da değil, kırmızı kart vermeyebilirdi.

"BEŞİKTAŞ 7 GOL ATABİLİRDİ"

Bu kadar riskli, bu kadar laubali oynanır mı? Karagümrük hocası bunu özellikle mi söylüyor. Fazla pastan top kaybettiler. Sürekli pas yaparak arkaya top atmaya çalıştılar. Bu oyun sistemiyle çok canı yanar Karagümrük'ün. Rakibin sana pres yaparsa hataya zorlar. Beşiktaş biraz şanslı ve becerikli olsaydı 7 gol falan olurdu.

"TEİXEİRA ÇOK KLAS"

Bu vuruşun öncesinde Beşiktaş'ın sağından geldi, rakibi hataya zorlayacak. Teixeira kendini kanıtlamış oyuncu. Fizik olarak çok iyi durumda değil, belki de en zayıf o, takım arkadaşlarına göre. Belki 2-3 gol de atabilirdi. Çok klas ve akıllı oyuncu. Ön tarafı müthiş oldu Beşiktaş'ın. 10 üzerinden 9 Beşiktaş'ın kadrosu.

"ABOUBAKAR DAHA GOLCÜ"

Aboubakar daha kuvvetli, daha golcü mesela. Batshuayi çok yetenekli bir oyuncu. Ligin en iyi santraforu diyebiliriz onun için. Nokta transferler yapıyorlar."