Simon Kjaer'in menajeri konuştu: Kjaer, Sevilla'da kalacak
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Danimarka basınına konuştu. Beck, Kjaer'in Sevilla'da kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Simon Kjaer'den sarı-lacivertli camiayı üzecek bir haber geldi. Başarılı oyuncunun menajeri, Kjaer'in Sevilla'da kalacağını açıkladı.
Danimarka basınına konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak o Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor." dedi.