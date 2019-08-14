Simon Kjaer'in menajeri konuştu: Kjaer, Sevilla'da kalacak

14.08.2019 15:24

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Simon Kjaer'den sarı-lacivertli camiayı üzecek bir haber geldi. Başarılı oyuncunun menajeri, Kjaer'in Sevilla'da kalacağını açıkladı.

Danimarka basınına konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak o Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor." dedi.