Simon Kjaer'in menajeri konuştu: Kjaer, Sevilla'da kalacak

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Danimarka basınına konuştu. Beck, Kjaer'in Sevilla'da kalacağını açıkladı.

14.08.2019 15:24
Simon Kjaer'in menajeri konuştu: Kjaer, Sevilla'da kalacak

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Simon Kjaer'den sarı-lacivertli camiayı üzecek bir haber geldi. Başarılı oyuncunun menajeri, Kjaer'in Sevilla'da kalacağını açıkladı.

Danimarka basınına konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak o Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor." dedi.

Simon Kjaer'in menajeri konuştu: Kjaer, Sevilla'da kalacak
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