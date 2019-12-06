Simon Jordan: Premier Lig, futbolun Netflix'i olabilir

06.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:26

Premier League, futbol yayın haklarını kendi ellerinde tutması halinde futbolun Netflix'i haline gelebilir.

Eski Crystal Palacelı futbolcu ve şimdilerin yorumcusu Simon Jordan, Premier League' i daha da zengin edecek bir öneride bulundu. Jordan'a göre Premier League, kendi yayın haklarını yayıncı kuruluşlara satmayıp, kendi elinde tutması halinde futbolun Netflix'ine dönüşebilir.

Talksport'a konuyla ilgili görüşlerini belirten Jordan ücretli abonelikle online dizi ve film izleme platformu Netflix'i örnek göstererek, "Bana göre Premier League kendi kendisinin yayıncısı olmalı. Kendi platformunu kurup kendi ücretli abonelik sistemini belirleyerek bugünkü geleneksel yayıncılık sisteminden uzaklaşılmasını sağlamalıdır. Böylelikle bu tarz yayıncı kuruluşlara abone olmakta direnen insanlara bu uygulama mantıklı gelecek ve Premier League'in ücretli abonmanlık sistemine geçeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLSEVERLER O PARALARI VERMEK İSTEMİYOR"

Artık evlerinde maç izlemek isteyen futbolseverlerin yüksek abonelik fiyatlarından sıkıldıklarını belirten Simon Jordan, "İnsanlar evlerinde televizyondan izledikleri maçlara ayda 75-80 pound gibi paralar vermek istemiyor. Bunun adil olmadığını ve o paranın bu zevke değmeyeceğini düşünüyorlar. Dünya üzerinde 100 milyonun üzerinde kişinin izlediği Premier League'e Netflix gibi bir sistemin getirilmesi halinde 9 poundluk bir üyelik sistemiyle çok daha fazla futbol seyircisi ve gelir elde edilebilir." şeklinde konuştu.

Şu anda İngiltere'de Premier League yayıncıları arasında maçları Sky Sports'tan izlemek isteyen bir futbolsever ayda 77,50 pound, BT Sport izlemek isteyen 29,99 pound ve Amazon Prime aboneliği almak isteyen bir futbolsever ise yıllık 79 pound ödemek durumunda.

(Sporx)