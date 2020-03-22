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Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Sağın, Spor

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

Eczacıbaşı VitrA, oyuncusu Simge Aköz'ün şarkı söylediği videoyu paylaşarak, koronavirüsün yayılmaması adına evde kal çağrısı yaptı.

22.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:24
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

Eczacıbaşı VitrA, koronavirüsün yayılmaması için evden çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bir video yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda milli voleybolcu Simge Aköz, Sertab Erener'in 'Yanarım' şarkısını seslendirdi.

Söz konusu videoya "Simge'nin moral yükseltici, biraz olsa bile yüzümüzü güldürüp, bize iyi gelen güzel sesi. Herkese iyi pazarlar. Bu süreci birlikte aşarız, evde kal" notu eklendi.

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eczacıbaşı Vitra oyuncusu Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

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