Şili Milli Takımından Gary Medel Müjdesi!

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maç sonrası sakatlık yaşadığı belirtilen Medel'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Şili basınında da deneyimli futbolcunun Copa America'da olamayacağı yazılmıştı.

"ONU ÇOK İYİ TANIYORUM"

Şili Milli Takımı'nın sağlık heyetinde yer alan Marcelo Vargas yaptığı açıklamada, "Medel çok güçlü ve karakterli bir futbolcu. Copa America'da olacağından hiçbir şüphem yok. Sakatlığı en fazla 4 hafta sürecektir. Onu çok iyi tanıyorum ve kısa süre içerisinde iyileşeceği konusunda hiç şüphem yok." dedi.

COPA AMERİCA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Güney Amerika kıtasındaki milli takımların karşı karşıya geldiği turnuva bu yıl 14 Haziran - 7 Temmuz arasında Brezilya'da düzenlenecek Bu yıl, Güney Amerika takımlarına ek olarak Katar ve Japonya da misafir ülke olarak turnuvada mücadele edecek.

(Futbol Arena)