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Ekonomi, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek

SGK koronavirüse karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.

14.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:51
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek

Haberin Videosu:

Sosyal Sigortalar Kurumu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

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