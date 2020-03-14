Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
SGK koronavirüse karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.
14.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:51
Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.
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Haberin Videosu: Sosyal Sigortalar Kurumu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek