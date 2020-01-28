SGK: 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılmamız mümkün değil

28.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:56

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya'da yaşayan 700 bin vatandaşın sahte emeklilik şirketlerince emekli yapıldığı, Kurumun bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı iddialarını yalanladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Büyük vurgun, 700 bin kişiyi sahte emekli yaptılar" şeklinde haberler yer aldığı anımsatıldı.

Haberlerde, "Almanya'da yaşayan 700 bin vatandaşın sahte emeklilik şirketlerince dolandırılarak emekli yapıldığı, SGK'nin bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı ve bu kişilerden geriye dönük ödeme talep edildiği" iddialarına yer verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde Almanya'da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yer alan iddialar ve verilen bilgiler gerçek dışıdır. SGK, her yıl Sayıştay tarafından denetlenen Türkiye'nin en büyük ve güzide kurumlarından biridir. Yapılan her işlemin denetime tabi olduğu kurumumuzun haberde iddia edildiği gibi 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılması mümkün değildir. Halihazırda haberde belirtilen tarih aralığında toplamda 481 bin 911 vatandaşımız ilgili kanun kapsamında emekli olmuş ve kendilerine yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Yani haberde iddia edildiği gibi 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK'nin 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

"Resmi kurumlar haricindeki kişi ve kurumlara itibar edilmesin"

Açıklamada, belli periyotlarda servis edilen benzer haberlerin art niyetli olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzca paravan şirketlere yönelik denetimler düzenli periyotlarda yapılmakta ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan, paravan emeklilik şirketlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüphe duydukları durumları ülkemizin çalışma ataşelikleri ve büyükelçiliklerimize bildirmelerini, ayrıca emeklilik iş ve işlemlerini de bu kurumlarımız aracılığıyla gerçekleştirerek resmi kurumlarımız haricindeki kişi ve kurumlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA